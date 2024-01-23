 وكالة الفضاء الأوروبية: عدد قياسي من رواد الفضاء الأوروبيين في الفضاء - بوابة الشروق
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وكالة الفضاء الأوروبية: عدد قياسي من رواد الفضاء الأوروبيين في الفضاء

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 23 يناير 2024 - 9:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يناير 2024 - 9:32 م

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أن هناك عددا قياسيا من رواد الفضاء الأوروبيين في الفضاء أكثر من أي وقت مضى.

وقال المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية جوزيف أشباخر في مؤتمر الفضاء الأوروبي في بروكسل اليوم الثلاثاء "هذا رقم قياسي جديد". وأشار إلى وجود خمسة رواد فضاء أوروبيين في محطة الفضاء الدولية.

ويوم السبت الماضي، وصل رائد الفضاء السابق في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، الإسباني المولد، مايكل لوبيز أليجريا والإيطالي والتر فيلادي، والسويدي ماركوس واندت ورائد الفضاء التركي المولد ألبير جيزيرافشي إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة "كرو دراجون" التابعة لشركة الفضاء الخاصة "سبيس اكس" التي يمتلكها الملياردير إيلون ماسك.

وكان القائد الحالي لمحطة الفضاء الدولية، أندرياس موجينسين، وهو من الدنمارك، في المحطة منذ 27 أغسطس الماضي.

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