القوات الإسرائيلية تصيب امرأة فلسطينية وتعتقلها بالضفة الغربية

أطلقت القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، الرصاص الحي صوب امرأة فلسطينية شرقي مدينة البيرة بالضفة الغربية، ثم اعتقلتها.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن مصادر أمنية قولها إن "قوات الاحتلال المتمركزة عند مستعمرة بساجوت المقامة على أراضي المواطنين في مدينة البيرة، أطلقت الرصاص تجاه امرأة، لم تُعرف هويتها بعد، ما أدى إلى إصابتها في القدم، قبل أن تعتقلها".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بـ"تحييد مسلحة بسكين حاولت تنفيذ هجوم طعن ضد جنود، دون وقوع إصابات".

ووفق قناة "اي 24 نيوز" الإسرائيلية اليوم، "اقتربت مسلحة بسكين من موقع عسكري في منطقة السياج المحيط بمستوطنة بساجوت في لواء بنيامين"، مشيرة إلى أنه "تم الكشف عن تحييد المنفذة، ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا".