آلاف الروس يصطفون لدعم ترشح ناشط روسي مناهض للحرب للانتخابات الرئاسية

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قال الناشط السياسي الروسي بوريس ناديجدين المناهض للحرب إنه يتلقى عشرات الآلاف من التوقيعات دعما لإمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية في روسيا.

وذكر ناديجدين في مقابلة أذيعت على قناة "خودوركوفسكي لايف" على موقع يوتيوب اليوم الثلاثاء "نحن نجمع حاليا نحو 15 ألف توقيع يوميا".

وأظهرت صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي طوابير طويلة في العديد من المدن لأشخاص أرادوا مساعدة السياسي المعارض لخوض الانتخابات.

ووفقا لموقع حملة ناديجدين، جمع أنصاره أكثر من 100 ألف توقيع حتى صباح اليوم الثلاثاء.

ومع ذلك، لم يتأكد بعد ما إذا كانت لجنة الانتخابات الروسية ستقوم بتسجيله رسميا كمرشح للانتخابات المقررة يوم 17 آذار/مارس.

وتطلب لجنة الانتخابات المركزية 105 آلاف توقيع من مناطق مختلفة حتى 25 كانون الثاني/يناير الجاري.

وقد وقع العديد من المواطنين الروس الذين فروا إلى الخارج على القائمة الانتخابية لناديجدين.

يذكر أنه من المؤكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيفوز بولاية رئاسية خامسة في الانتخابات المقررة في الربيع المقبل.