أعلن الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، عن تحقيق الجامعة طفرة جديدة في مؤشر Nature Index، حيث تقدمت 1197 مركزًا على المستوى العالمي لتصبح في الترتيب 1803 عالميًا بين 5133 جامعة للعام 2024، مقارنة بالترتيب 3000 للعام السابق، لكنها تقدمت على المستوى القاري 95 مركزاً لتحقق الترتيب 27 بين 258 جامعة إفريقية مقارنة بالترتيب 122 للعام السابق، وعلى الصعيد المحلي فقد تقدمت جامعة طنطا 15 مركزاً لتصبح في الترتيب 5 بين 31 جامعة مصرية مقارنة بالترتيب 20 للعام السابق.

وأضاف القائم بعمل رئيس الجامعة، في بيان اليوم الخميس، أن الجامعة صنفت في 4 مجالات، حيث جاء ترتيبها في مجال العلوم الصحية في المركز الثاني محلياً بين 21 جامعة مصرية، أما على المستوى القاري فقد جاءت في المركز 15 بين 151 جامعة إفريقية، كما جاءت في المركز 691 عالميًا بين 2452 جامعة على المستوى العالمي، كما جاءت ضمن أعلى 15 جامعة مصرية في مجالات العلوم البيولوجية والكيمياء والعلوم الفيزيائية، وجاء ترتيب مستشفيات طنطا الجامعية في العلوم الصحية في المركز الثاني ضمن 12 مستشفى ومعهد ومؤسسة صحية مصرية.

كما جاءت في المركز 32 ضمن 152 مستشفى ومعهد ومؤسسة صحية أفريقية، وفي المركز 1827 ضمن 5014 مستشفى ومعهد ومؤسسة صحية عالمية.

وأوضح القائم بعمل رئيس الجامعة، أن هذه الطفرة غير المسبوقة تأتي نتاج لما تطبقه الجامعة من استراتيجيات تدعم منظومة البحث العلمي، اتساقاً مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تحت مظلة رؤية مصر 2030، وما تقوم به الفرق البحثية المنتسبة للجامعة من مجهودات في هذا السياق.

وأكد استمرار دعم الجامعة لباحثيها وأعضاء هيئة التدريس المتميزين شركاء الإنجاز، لتحسين جودة المخرجات البحثية للجامعة بما يضمن نشر الأبحاث الصادرة عنها في أفضل المجلات العلمية العالمية وأكثرها تميزاً.

من جانبه أوضح الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن النتيجة المذكورة تشير إلى ترتيب جامعة طنطا بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية فقط، حيث إن مؤشر Nature Index، إذ لا يقتصر على تقييم الجامعات فقط، ولكن يقوم بتصنيف كل المؤسسات التي تنشر أبحاث علمية بما فيها الجامعات والمستشفيات والمعاهد الصحية، ويعد مؤشر نيتشر هو أحد مؤشرات أداء البحث المؤسسي، حيث تعتمد مقاييس count & Share على ناتج النشر للمؤسسة في 145 مجلة للعلوم الطبيعية والصحية والتي تشمل العلوم البيولوجية والكيمياء والبيئة وعلوم الأرض والعلوم الصحية والعلوم الفيزيائية.

فيما يتم اختيار المجلات بناءً على سمعتها من قبل لجان من العلماء الرائدين في مجالاتهم، كما يأخذ العديد من العوامل الأخرى في الاعتبار مثل جودة الأبحاث، حيث تم تقييم المخرجات البحثية للجامعات للعام 2024 عن الفترة من 1/10/2023 إلى 30/9/2024.

الجدير بالذكر أن مؤشر Nature Index، لا يعكس حجم النشر الإجمالي لأبحاث المؤسسة ككل، ولكن يقتصر في التقييم على المجلات التي تحظى بسمعة متميزة في مجالات العلوم المذكورة.



