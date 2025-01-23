ترامب: خسرنا تريليونات الدولارات بسبب سياسات بايدن الفاشلة

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستعمل على إصلاح «الكوارث» الموروثة من الإدارات السابقة، وستعالج كل ما يؤثر على الولايات المتحدة.

وأشار خلال مؤتمر صحفي، عقده مساء الخميس، إلى وجود «فوضى اقتصادية» ناجمة عن السياسات «الفاشلة» للإدارة الأخيرة، مؤكدًا أن البلاد خسرت تريليونات الدولارات على مدار الأربعة أعوام الماضية؛ بسبب الإنفاق على بعض القطاعات، التي أدت إلى التعثر الاقتصادي وازدياد غير مسبوق في التضخم والأسعار، بجانب الغذاء والطاقة.

وأضاف: «بايدن فقد السيطرة على كل هذه الأمور داخل البلاد وخارجها»، مشيرا إلى أن سياسات الإدارة السابقة «الفاشلة»؛ هي السبب الرئيسي وراء التضخم والتدهور الاقتصادي الحالي.

وأوضح أن «التضخم يضرب البلاد وسجل أرقاما قياسية في التاريخ الأمريكي»، مضيفا أنه منذ اللحظة الأولى التي تولى فيها زمام الأمور يتخذ إجراءات سريعة من أجل التراجع عن هذه القرارات الفاشلة، ولا سيما ما يتصل بالهجرة والتضخم.

وأعلن إنشائه وزارة جديدة لعجز الموازنة والكفاءة الحكومية، مؤكدا أن إدارته ستتخذ قرارات صارمة وتبرم اتفاقات جديدة وتتخذ قرارات تاريخية تشمل خفض الضرائب.