أعرب فرانك دوما، المدير الفني لمودرن سبورت عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه أمام نادي الزمالك، في المباراة التي أُقيمت ضمن منافسات الدوري العام.

وتغلب نادي مودرن سبورت على ضيفه الزمالك بهدف نظيف، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الدوري الممتاز.

وقال فرانك دوما في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "سعيد جدًا بالفوز ومباراة لم تكن سهلة، الزمالك فريق قوي جدا ولكن عرفنا كيف نفوز بالمباراة ونقوم بجهد كبير".

وأضاف المدرب الفرنسي: "فوز معنوي مهم جدًا ويجب أن نفوز بعدد من المباريات للتواجد في الجزء الأول من الدوري".

وتابع: "كنت متأكد أن الزمالك سيتسرع من أجل الفوز، لذلك استغليت اندفاعهم وأحرزنا الهدف".

وأتم فرانك دوما تصريحاته قائلًا: "إذا كنت موجود من بداية الموسم، أعتقد أن النتائج ستكون مختلفة عما حققناها".