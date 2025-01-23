سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وافق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على منح زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.

وتقرر منح جميع النزلاء (زيارة استثنائية) خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 26 يناير 2025 وحتى يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2025.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء. وبمناسبة الاحتفال بـ"عيد الشرطة الـ73" وحرصا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.