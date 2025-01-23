مقتل شخص واحد وإصابة 25 آخرين جراء هجوم روسي على زابوريجيا

قالت السلطات المحلية الأوكرانية، اليوم الخميس، إن الهجمات الجوية التي شنتها روسيا باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ على مدينة زابوريجيا الواقعة على خط المواجهة في جنوب شرق أوكرانيا، أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 25 شخصا آخرين.

وقال حاكم منطقة زابوريجيا الأوكرانية إيفان فيدوروف، عبر تطبيق تليجرام، إن من بين المصابين طفل يبلغ من العمر شهرين.

ونشر فيدوروف، صورا لمبان سكنية متضررة.

كما ذكر فيدوروف، أنه تم استهداف منشأة لتوريد الطاقة ومحطة للتدفئة والطاقة، مضيفا أن 20 ألف شخص أصبحوا من دون كهرباء و17 ألف شخص من دون تدفئة.

وقالت السلطات، إن من بين المصابين أفراد من خدمات الطوارئ وفرق الصيانة لشركات الطاقة، الذين كانوا يحاولون إصلاح الأضرار الناجمة عن الهجوم الأول عندما تعرضوا لهجوم ثان.

وأفاد فيدوروف، بأن الهجوم الذي تم شنه خلال الليل استمر لمدة 6 ساعات.

وتقع مدينة زابوريجيا في الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا على بعد نحو 30 كيلومترا فقط من الجبهة، وتقصف القوات الروسية المدينة مرارا وتكرارا.

وقام الكرملين، الذي يبرر حربه المستمرة منذ نحو 3 سنوات بحماية السكان الناطقين بالروسية في شرق أوكرانيا، بضم الأراضي التي سيطر عليها جزئيا في خيرسون وزابوريجيا بالإضافة إلى دونيتسك ولوجانسك في خريف عام 2022.

وتطالب موسكو، بانسحاب القوات الأوكرانية من سائر أنحاء زابوريجيا؛ لإجراء مفاوضات سلام.