وزير الخارجية السعودي يصل مطار بيروت في أول زيارة إلى لبنان منذ 15 عاما

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، مساء الخميس، بوصول وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، إلى مطار رفيق الحريري الدولي.

وكان في استقباله وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بو حبيب، وسفير المملكة لدى لبنان وليد بخاري.

ووفقًا لصحيفة «النهار» اللبنانية، تعد هذه الزيارة الأولى لوزير خارجية سعودي إلى لبنان منذ 15 عاماً.

وسبق للموفد السعودي يزيد بن فرحان أن زار لبنان، لمرّتَين متتاليتَين، مطلع السنة الجديدة، للحضّ على انتخاب رئيس للجمهورية آنذاك.

ويزور بن فرحان أوّلاً قصر بعبدا للقاء الرئيس جوزف عون، على أن يلتقي تباعاً الرئيس نجيب ميقاتي، والرئيس نبيه برّي، قبل لقاء مع رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام.