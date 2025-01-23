الحكومة العسكرية في الجابون تعلن إجراء الانتخابات الرئاسية في 12 أبريل المقبل

أعلن مجلس الوزراء في الجابون، أنه سوف يتم إجراء الانتخابات في 12 أبريل المقبل.

ويشار إلى أن الجابون تخضع لحكم الجيش منذ أغسطس 2023.

وجاء في بيان حكومي صدر، في وقت متأخر من أمس الأربعاء، بعد اجتماع مجلس الوزراء "وفقا لهذا المرسوم، تنعقد الهيئة الانتخابية يوم السبت 12 أبريل 2025".

ويأتي هذا الإعلان بعد تبني برلمان الجابون الأحد الماضي لمدونة انتخابية جديدة، تضع قواعد وشروط تنظيم الانتخابات في البلاد.

ويثير التشريع، الذي يتطلب موافقة المحكمة الدستورية، الجدل، حيث إنه يتيح للعسكريين الترشح في جميع الانتخابات السياسية في البلاد، وهو ما لم يكن ممكنا في الماضي.

ويمكن أن يمهد التشريع الطريق للجنرال بريس أوليجي أنجيما، الذي قاد انقلاب 2023 الذي أطاح بالرئيس السابق علي بونجو أونديمبا، الترشح للرئاسة.

ويحدد دستور الجابون، الذي تم تبنيه خلال استفتاء في نوفمبر الماضي، فترة الرئاسة بـ7 أعوام، قابلة للتجديد مرة واحدة.