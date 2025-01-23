عمر مرموش: لا أستطيع الانتظار للعب تحت قيادة جوارديولا

أعرب عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الجديد، عن سعادته بالانضمام إلى صفوف فريقه الجديد بعد أن تم التوقيع لمدة 4 سنوات ونصف بشكل رسمي اليوم الخميس.

وقال مرموش في مقابلة مع موقع مانشستر سيتي: "التوقيع مع مانشستر سيتي - أحد أفضل الفرق في العالم - هو شعور مذهل. أنا سعيد للغاية، وعائلتي فخورة جدًا، ونحن جميعًا سعداء جدًا بالتواجد هنا في مانشستر.

وأضاف: "بفضل بيب جوارديولا وطاقمه الفني والمرافق العالمية هنا، يتمتع اللاعبون بكل ما يحتاجون إليه لتحسين أدائهم. كان هذا أمرًا مغريًا بالنسبة لي عندما أتيحت لي الفرصة للقدوم إلى هنا.

وأكمل: "ولا أستطيع أن أنكر أنني أريد الفوز بالبطولات أيضًا. لقد كان مانشستر سيتي النادي الأكثر نجاحًا في إنجلترا لسنوات عديدة، لذا أعلم أنني انضممت إلى بيئة وثقافة فائزة. أريد أن أتعلم من الطاقم وزملائي في الفريق، وأريد أن أصبح عضوًا قيمًا في هذا الفريق الفائز.

وأكمل: "أنا أتطلع حقًا إلى الانطلاق ومقابلة اللاعبين الآخرين وإظهار ما يمكنني فعله لجماهير مانشستر سيتي".