كم تستغرق فترة إزالة وإعادة تدوير الركام في غزة؟

قال وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، عاهد فائق بسيسو، إن عملية إزالة الركام في قطاع غزة قد تستغرق من 3-5 أعوام، في حال توفر الإمكانيات والتمويل والمعدات الخاصة بالبحث عن المتفجرات في الركام ونقله وإعادة تدويره.

وأضاف في حديث لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، أن عملية تنسيق إزالة الركام هي من مسؤوليات الوزارة، وأنها تعمل بالتنسيق مع جميع المنظمات والهيئات على إزالة الركام.

وتابع: "بدأنا بالعمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مشروع إعادة فتح الطرق ومعالجة الركام وتدويره، مبينا أن الخطوة القادمة تتمثل في إزالة الركام من 150 مبنى عاما من مدارس ومستشفيات ومساجد وتنفيذ مشروع صغير لفتح الطرق".

أما فيما يتعلق بخطة الوزارة، أوضح الوزير الفلسطيني أن خطة الوزارة مدمجة ضمن خطة الحكومة للإغاثة والإنعاش المبكر والاستجابة الطارئة في قطاع غزة، ومن شأنها العمل في 5 مجالات وهي: حصر الأضرار وازالتها، وإزالة الركام وتدويره، والطرق، والإسكان، والأبنية العامة.

وتابع: "تعمل الوزارة وفق خطة الحكومة للاستجابة الطارئة بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة في سياق الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار، وإزالة الركام والإيواء المؤقت، وصولا إلى إعادة الإعمار، وإعداد أماكن لإيواء المواطنين، وصيانة الجهازين الصحي والتعليمي وإعادة تشغيلهما، وعملية حصر الأضرار".

وأشار إلى الوزارة أنجزت دراسة كاملة حول واقع قطاع غزة، من خلال تفريغ بيانات 250 ألف استمارة لأهالي القطاع حول الأضرار وحصرها، وتشكيل فريق عمل لمتابعة الملف في المحافظات الشمالية والجنوبية.

وأوضح الوزير الفلسطيني أن نحو 400 ألف وحدة سكنية مدمرة بشكل كامل أو جزئي، وهناك حاجة إلى توفير 200 ألف وحدة سكنية سيتم بالتنسيق مع الدول والمؤسسات المانحة.