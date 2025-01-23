وزير قطاع الأعمال يستعرض مستجدات الموقف التنفيذي للمجمع الصناعي لشركة مصر للغزل والنسيج

عقد محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تطورات العمل ومستجدات مشروع المجمع الصناعي الجديد لشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بمدينة كفر الدوار.

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وفقًا لبيان الوزارة الصادر اليوم.

وخلال الاجتماع، استعرض كل جوانب المشروع والموقف التنفيذي لتطوير القلعة الصناعية بصباغي البيضا في مختلف المواقع التي يشملها.

وشمل ذلك متابعة سير الأعمال الإنشائية للمصانع، وأعمال البنية التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي، وأعمال الطرق، إضافة إلى التجهيزات اللازمة لتركيب المعدات والآلات الحديثة التي سيتم استخدامها في الإنتاج وبدء التشغيل، مع مراجعة تفاصيل الجدول الزمني لتنفيذ هذه الأعمال.

ويضم المجمع الجديد 6 مصانع متكاملة لصناعة الغزل والنسيج، تشمل (مصنع الغزل، مصنع تحضيرات النسيج 1، مصنع تحضيرات النسيج 2، مصنع النسيج، مصنع الصباغة، ومصنع التفصيل)، على مساحة نحو 338 ألف متر مربع، بالإضافة إلى محطة كهرباء.

ومن المستهدف أن تبلغ الطاقات الإنتاجية السنوية بعد التطوير 10 آلاف طن من الغزول، و45 مليون متر من النسيج، و8 ملايين قطعة ملابس.

وأكد محمد شيمي على أهمية هذا المجمع ضمن خطة الدولة الاستراتيجية لتطوير صناعة الغزل والنسيج، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى إعادة إحياء هذه الصناعة الحيوية التي تشكل جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الوطني.

كما أضاف أن هذا المشروع يعزز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية، ويعكس الجهود المستمرة للوزارة في تعزيز القدرة الإنتاجية للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.

وأوضح الوزير أن المشروع لا يمثل فقط خطوة نحو تحديث البنية التحتية لصناعة الغزل والنسيج، بل يهدف أيضًا إلى تحسين جودة المنتجات وزيادة الإنتاجية، مع التركيز على الاستدامة البيئية وتطبيق أحدث المعايير التكنولوجية في التصنيع.

وأشار شيمي إلى أن مجمع صباغي البيضا يأتي ضمن مشروعات المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود والعمل المتواصل لتسريع تنفيذ المشروع والمتابعة اليومية والميدانية لضمان الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المقررة والبدء في عمليات التشغيل.

كما أكد الوزير أهمية البرامج التدريبية للعاملين لرفع كفاءتهم وتأهيلهم للتعامل مع الماكينات الحديثة، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية مشروع التطوير ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.