 البرلمان الكندي يصادق على قانون يصف سياسة الصين تجاه الأويجور بالإبادة جماعية - بوابة الشروق
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البرلمان الكندي يصادق على قانون يصف سياسة الصين تجاه الأويجور بالإبادة جماعية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 1:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 1:44 م

صادق البرلمان الكندي على مشروع قانون ينص على الاعتراف بسياسات الحكومة الصينية بحق الأويجور سكان منطقة سنجان ذاتية الحكم، بأنها "إبادة جماعية".

وصوت 266 عضوا في مجلس العموم، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، لصالح إقرار مشروع القانون الذي تقدم به المحافظون الذين يشكلون أقلية، مقابل صفر أصوات ضده، بينما امتنع كل أعضاء حكومة رئيس الوزراء الكندي من الحزب الليبرالي، جاستين ترودو عن التصويت.

وينص التشريع على الاعتراف بإجراءات السلطات الصينية تجاه أقلية الأويجور المسلمة إبادة جماعية كما يدعو اللجنة الدولية الأولمبية إلى نقل ألعاب 2022 من بكين إلى مكان آخر.

ويتطلب تطبيق التشريع حاليا مصادقة من قبل الحكومة، التي أعلن رئيسها يوم 19 فبراير الجاري أن دول مجموعة "G7" اتفقت خلال قمتهم الأخيرة على تنسيق إجراءاتها الخاصة بالرد على قضية الأويجور في الصين.

وسبق أن ذكرت الأمم المتحدة أنها معطياتها تقول إن حوالي مليون شخص من الأويجور يحتجزون حاليا في "معسكرات تعديل سلوك" أنشأتها السلطات الصينية في سينجان بطريقة مناهضة للقانون، حسب المنظمة العالمية.

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