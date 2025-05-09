الرمادي يرفض الراحة في الزمالك استعداداً لبيراميدز

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي منح اللاعبين راحة من التدريبات غداً السبت، بعد خوض مباراة سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته في التاسعة صباح غداً السبت على ملعب النادي، استعداداً للقاء بيراميدز المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع سيراميكا كليوباترا، بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 41 نقطة .