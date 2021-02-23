مستشار المهن الموسيقية ينفي فصل المنشدين الدينيين من النقابة

نفى طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، فصل شعبة الإنشاد الديني عن النقابة، قائلًا إن الأمر مخالف للقانون والدستور، فضلًا عن رفض التجربة بشكل تام، منذ سنوات في مجلس الشعب الأسبق، من رئيس اللجنة الدينية و60 عضوًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الاثنين، إن الإنشاد الديني نوع من الغناء، موضحًا أنه لا يجوز جمع مهنة لنقابتين أو إنشاء نقابة بديلة أو موازية للمهن الموسيقية.

وأوضح أن المهن الموسيقية تضم الموسيقى والغناء بكل شعبها، لافتًا إلى أن فكرة إنشاء نقابة للإنشاد الديني طرحها المنشد محمود ياسين التهامي مسبقًا قبل عام ونصف.

ولفت مستشار نقابة المهن الموسيقية إلى أن «التهامي يقابل صخرة القانون والدستور وليس النقابة»، معلقًا: «بدلًا من قول شكرًا على المجهود الجبار خلال الفترة السابقة في ظل جائحة كورونا التي عانى منها المجتمع العالمي والمصري، يخرج بهذا التفكير لتدمير النقابة».

وأعلن الفنان هاني شاكر ومجلس نقابة الموسيقيين، أن محاولة إنشاء نقابة مستقلة للمنشدين، قوبلت بالرفض القاطع من نقابة الموسيقيين ودار الأوبرا المصرية، وكلية التربية الموسيقية والمعهد العالي للموسيقى العربية.

وأكدت نقابة المهن الموسيقية، في بيانٍ صحفي، أنها تضم ضمن شعبها المنشدين ولا يجوز إنشاء نقابتين لنفس المهنة حسب الدستور المصري وهو ما ينفي القانونية عن أي كيان بديل لنقابة الموسيقيين خاصة وأن الإنشاد أحد شعب النقابة.