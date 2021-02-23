عدد لقاحات كورونا المقدمة في أمريكا يتجاوز 65 مليون جرعة

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، أنها أعطت أكثر من 65 مليون جرعة من اللقاحات ضد في فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في الولايات المتحدة.

وأوضحت المراكز أنها أعطت 65 مليونًا و32083 جرعة لقاح للوقاية من "كوفيد-19" حتى صباح الثلاثاء، ووزعت 82 مليونًا و114370 جرعة من مصلي "موديرنا" و"فايزر/بيونتيك" حتى 06:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفقاً لوكالة رويترز.

وقالت المراكز إن 44 مليونًا و544969 شخصا تلقوا جرعة واحدة أو أكثر، بينما حصل 19 مليونًا و882544 على الجرعة الثانية، مضيفة أنه تم إعطاء 6 ملايين و627820 جرعة لقاح في مرافق الرعاية طويلة الأجل.

ويشير الإحصاء المنشور أمس إلى أن المراكز أعطت 64 مليونًا و177474 جرعة لقاح، ووزعت 75 مليونًا و205940 جرعة.