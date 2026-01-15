كييف تعلن حالة الطوارئ لقطاع الطاقة بعد هجمات روسية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد اجتماع أزمة اليوم الأربعاء، أنه تم إعلان حالة الطوارئ لقطاع الطاقة بأكمله في أوكرانيا.

وسيتم إنشاء مركز تنسيق للتعامل على وجه التحديد مع احتياجات العاصمة كييف، التي يقطنها 3 ملايين نسمة. وستقوم الحكومة بأكملها بتنظيم توفير معدات ومساعدات إضافية.

وتعطلت شبكات الإمداد في كييف خلال غارة جوية روسية عنيفة يوم الجمعة الماضي. وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو، خلال اجتماع مع إدارة مدينته، إن 6 آلاف مبنى سكني فقدت التدفئة في البداية.

وفي الوقت الحالي، لا يزال 400 مبني سكني بدون تدفئة، وتأمل السلطات في إعادة ربط هذه المباني بشبكة التدفئة مساء اليوم الأربعاء.

وأضاف كليتشكو أنه بالنسبة لمعظم المواطنين، هناك ثلاث ساعات فقط من الكهرباء ثم 10 ساعات أو أكثر بدونها. وتمر المدينة بأصعب أوضاعها منذ بدء الحرب مع روسيا عام 2022.

واستهدفت روسيا مجددا البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وسط انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

وفي مدينة كريفي ريه جنوب شرق أوكرانيا، هاجمت قوات روسية البنية التحتية المدنية الليلة الماضية، طبقا لما ذكره رئيس الإدارة العسكرية للمدينة، أولكسندر فيلكول.

وأضاف فيلكول في منشور على تطبيق تليجرام أن الهجمات تسببت في انقطاع طارئ للتيار الكهربائي، أثر على حوالي 45 ألف عميل، بينما تعطلت التدفئة المركزية في أكثر من 700 مبنى. وتابع أن الوضع استقر بحلول الصباح.