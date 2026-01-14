 مسئول دنماركي: اختلاف جوهري بشأن جرينلاند مع البيت الأبيض - بوابة الشروق
الأربعاء 14 يناير 2026 10:49 م القاهرة
مسئول دنماركي: اختلاف جوهري بشأن جرينلاند مع البيت الأبيض

(أ ب )
نشر في: الأربعاء 14 يناير 2026 - 10:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 يناير 2026 - 10:29 م

قال مسئول دنماركي رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، إن هناك "اختلافا جوهريا" حول جرينلاند لا يزال قائما مع الرئيس دونالد ترامب بعد محادثات في واشنطن مع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو.

واتفق الطرفان، مع ذلك، على تشكيل مجموعة عمل لمناقشة سبل تجاوز الخلافات، في الوقت الذي يواصل فيه ترامب الدعوة للسيطرة الأمريكية على جزيرة جرينلاند الواقعة في القطب الشمالي والتابعة للدنمارك.

وقال وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، للصحفيين بعد اجتماع منتظر بشدة شاركت فيه أيضا وزيرة خارجية جرينلاند: "من وجهة نظرنا، يجب أن تركز المجموعة على كيفية معالجة المخاوف الأمنية الأمريكية، وفي الوقت نفسه احترام الخطوط الحمراء لمملكة الدنمارك".

