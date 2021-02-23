ضبط سيارة محملة بـ100 أسطوانة بوتجاز قبل بيعها بالسوق السوداء بالدقهلية

قال أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنه لن يسمح بالفساد خاصة في المخابز والأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات حيث ضبطت الحملات سيارة محملة بـ100 أسطوانة غاز قبل بيعها في السوق السوداء، وكذلك تم ضبط 10 أسطوانات صغيرة الحجم من المخصصة للاستخدام المنزلى فى مزرعة دواجن، ومصادرة المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة.

كما تم التحفظ على 40 كليو من اللحوم مذبوحة خارج السلخانة، وتحرر المحاضر بالمخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة المخالفات.