حماس: الحركة منفتحة على خوض الانتخابات الفلسطينية

أكد مسئول في حركة حماس للمرة الأولى، اليوم الثلاثاء، انفتاح الحركة على خوض الانتخابات الفلسطينية ضمن قائمة واحدة مع الفصائل.



وصرح عضو المكتب السياسي لحماس سهيل الهندي، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "فلسطين" الصادرة من غزة، بأن الخيار الأنسب للحركة أن تشارك في "قائمة وطنية مشتركة موحدة" من كل الفصائل.



وقال الهندي إن خيار المشاركة بالقائمة الفصائلية المشتركة يرتكز على أساس برنامج سياسي يتمسك بالثوابت الفلسطينية والموقف الفلسطيني الموحد الحامي للمشروع الوطني.



وأضاف "في حال عدم حدوث ذلك، فإن هناك خيارات عديدة جدا لدى حماس حول شكل المشاركة"، موضحًا أن شكل المشاركة ما زال في طور النقاشات والحوارات الداخلية حول شكل وآلية المشاركة في العملية الانتخابية.



وحول الانتخابات الداخلية لحركة حماس، قال الهندي إن نتائجها النهائية سيتم إعلانها في الأسابيع القادمة، وستكون هناك قيادة جديدة للحركة تقود المرحلة المقبلة، وإن الانتخابات الداخلية ستكون عامل قوة لحركة حماس، تجرى في أجواء إيجابية بعيدًا عن أي إشكالات أو توترات.



وكانت حماس أعلنت صباح اليوم انتهاء المرحلة الأولى من انتخاباتها الداخلية التي جرت في قطاع غزة، بمشاركة عشرات الآلاف من الإخوة والأخوات من لهم حق الاقتراع والترشح.



وتتطلع حماس لتسريع إنجاز انتخاباتها الداخلية سعيا للتفرغ للتحضير لخوض الانتخابات التشريعية، التي أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل شهر مرسومًا بإجرائها في 22 مايو المقبل.



ولم تحدد حماس موقفًا رسميًا من احتمال خوضها الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 31 يوليو المقبل علما بأن الحركة فازت بغالبية مقاعد آخر انتخابات للمجلس التشريعي عام 2006.