طمأن الفنان سمير صبري، الجمهور على حالته الصحية، قائلا إنه يتعالج بالكيماوي من السرطان منذ حوالي سنة، ما أدى إلى مشكلة في القلب.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يعرض عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم الأربعاء، أنه سيجري عملية في القلب خلال الأيام الأربعة المقبلة، مطالبًا الجمهور الدعاء له: «ادعولي ربنا ياخد بيدي واطلع منها سليم».

ولفت الفنان سمير صبري، إلى أنه تغلب على السرطان، مضيفًا أن العملية التي سيجريها تحتاج إلى رعاية كبيرة للغاية.

وذكر أن العديد من الأصدقاء والأحباب زاروه في المستشفى، مثل: إلهام شاهين، ميرفت أمين، فيفي عبده، دنيا سمير غانم، نجوى فؤاد، وفيفي عبده، وغيرهم، منوهًا بأن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، تواصلت معه هاتفيًا للاطمئنان على صحته.

وكان الناقد طارق الشناوي، أكد أن ما تردد عن تدهور الحالة الصحية للفنان سمير صبري، غير صحيح، موضحا أنها مجرد شائعات، وطالب بالتوقف عن إطلاقها.الشناوي عبر صفحته في موقع فيسبوك، علق على ما تردد عن الحالة الصحية للفنان سمير صبري، وكتب: "أمس كان سمير صبري يراجع تفاصيل برنامجه الغنائي ذكرياتي مع المخرج المبدع محمد تركي على محطة الأغاني ليذاع اليوم الساعة الرابعة".

وتابع: "سمير في المستشفى يتلقي الرعاية الطبية اللازمة وخلال أيام إن شاء الله سيعود لمنزله وأتمني أن يتوقف البعض عن إطلاق الشائعات وندعو الله بالشفاء العاجل للفنان الكبير المتعدد المواهب الذي منحنا الكثير ولا يزال".