لافروف: تصريحات جوتيريش حول الأزمة الأوكرانية لا تتوافق مع وضعه وسلطاته

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تعرض لضغوط من الغرب بشأن ما يحدث في شرق أوكرانيا، مشيرًا إلى أن تصريحاته حول هذا الموضوع لا تتوافق مع وضعه وسلطاته بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

ونقلًا عن وكالة «سبوتنيك» الروسية، قال لافروف، في بداية اللقاء مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن: «للأسف الشديد، تعرض الأمين العام للأمم المتحدة، الذي تمثله أنت، لضغوط من الغرب وأدلى بعدة تصريحات في اليوم السابق حول ما يحدث في شرق أوكرانيا لا تتناسب مع وضعه وسلطاته في ظل الأمم المتحدة».

وأكد لافروف، أن روسيا نقلت إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تقييم موسكو لتصريحاته حول موضوع أوكرانيا، مضيفًا: «لقد نقلنا من خلال ممثلنا (في الأمم المتحدة) في نيويورك إلى جوتيريش تقييمنا لتصريحاته».

في وقت سابق، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قرار روسيا بالاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك بأنه انتهاك لسيادة أوكرانيا وضربة قاتلة لاتفاقيات مينسك.