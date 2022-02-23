أردوغان خلال اتصال مع بوتين: الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا لن يكون في مصلحة أحد

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء محادثة هاتفية، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك لبحث الأزمة الأوكرانية الروسية الراهنة.

وقال بيان صادر عن الرئاسة التركية، إن «أردوغان» أكد خلال الاتصال على اهتمامه الكبير للحوار الوثيق مع نظيره الروسي بشأن القضايا الإقليمية وما أسفر عنه من نتائج إيجابية، مؤكدًا أنه يصمم على الحفاظ على هذا التفاهم.

وأشار الرئيس التركي إلى عدم اعترافه بالخطوات الروسية المتخذة ضد سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، معربًا عن أمله في التوصل إلى نتيجة في هذا الملف وفقًا لاتفاقيات «مينسك».

ونوه إلى أن الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا لن يفيد أحدًا وسيجعل الأمور أكثر تعقيدًا، قائلًا إن بلاده تولي أهمية لمواصلة الاتصالات والمحادثات الدبلوماسية، ومستعدة للاضطلاع بدورها من أجل تقليل التوترات والحفاظ على السلام.

وجدد أردوغان دعوته لحل هذه المشكلة من خلال الحوار، لافتًا إلى توقعاته بإجراء الرئيس الروسي زيارة إلى تركيا خلال أقرب وقت ممكن لحضور اجتماع مجلس التعاون رفيع المستوى.