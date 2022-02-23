ضبط شخص بالجيزة متهم بارتكاب 8 وقائع تهديد وابتزاز لسيدات عبر السوشيال ميديا

واصلت وزارة الداخلية جهودها للتصدى الحاسم لجرائم التشهير والابتزاز عبر شبكة الإنترنت، وتمكنت من ضبط شخص بالجيزة لارتكابه 8 وقائع تهديد وابتزاز لعدد من المواطنات عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

كانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كثفت جهودها لكشف ملابسات عدد من البلاغات تتضمن اضطلاع شخص باختراق حسابات عدد من المواطنات عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، والاستيلاء على محتويتها، وابتزازهن ماديا مقابل استرجاع تلك الحسابات، بالإضافة إلى قيامه بانتحال شخصيتهم فى التواصل مع معارفهن والتحصل منهم على مبالغ مالية، حيث بلغت الوقائع المرتكبة 8 بنطاق محافظات (القاهرة، الدقهلية، الإسكندرية).

تم تشكيل فريق بحث باستخدام التقنيات الحديثة وتكثيف الجهود، وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع (شخص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة).

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، ومديرية أمن الجيزة، تم استهدافه وضبطه وبحوزته (هاتف محمول)، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه تلك الوقائع، وبمواجهته اعترف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.