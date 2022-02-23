قمة أوروبية خاصة في بروكسل الخميس لمناقشة أزمة أوكرانيا

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أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الأربعاء، أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيعقدون قمة خاصة في بروكسل غدا الخميس لمناقشة الأزمة الأوكرانية-الروسية.

وشكر ميشيل في خطاب الدعوة اليوم زعماء الاتحاد الأوروبي على ما أبدوه من وحدة صف مؤخرا "من خلال تبنيهم السريع" لحزمة عقوبات ضد موسكو.

ومن بين المستهدفين بالإجراءات الأعضاء الـ 351 بالبرلمان الروسي، الذين دعموا قرار موسكو بالاعتراف باستقلال الإقليمين الانفصاليين شرقي أوكرانيا.

وقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتصعيد حدة التوترات مع الغرب بصورة مثيرة بخطوة الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوهانسك أمس الأول الاثنين.