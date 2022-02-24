 أوكرانيا تتسلم شحنة صواريخ ستينجر من لاتفيا - بوابة الشروق
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أوكرانيا تتسلم شحنة صواريخ ستينجر من لاتفيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 23 فبراير 2022 - 10:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 فبراير 2022 - 10:54 م


تسلمت أوكرانيا شحنة صواريخ دفاع جوي طراز ستينجر من لاتفيا.

وأعلنت وزارة الدفاع اللاتفية اليوم الأربعاء أن أنظمة السلاح وصلت إلى العاصمة الأوكرانية كييف دون الإفصاح عن عدد الصواريخ.

كانت الحكومة اللاتفية قررت توريد الصواريخ خلال جلسة غير رسمية عقدتها في الخامس عشر من الشهر الجاري بهدف تعزيز القدرة الدفاعية لأوكرانيا.

يذكر أن لاتفيا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، كانت أعلنت مع جارتيها في البلطيق إستونيا وليتوانيا، اعتزامها توريد أسلحة تم تصنيعها في الولايات المتحدة إلى أوكرانيا بموافقة واشنطن.

وكانت ليتوانيا أرسلت صواريخ ستينجر إلى أوكرانيا في وقت سابق، في حين أرسلت إستونيا صواريخ دفاع جوي أيضا ولكن طراز يافيلين.

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