قالت الفنانة مي كساب، إن الروح السائدة بين الفنانين المشاركين بمسلسل «العمدة» جيدة جدًا، لافتة إلى أن جميع الفنانين راضون عن الأدوار التي يقدمونها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «DMC»، مساء الأربعاء، أن ورق المسلسل عادل بشكل غير طبيعي، مشيرة إلى أن الجميع لديهم مشاهد رئيسية كثيرة وتطورات وأحداث في الأدوار.

وأكملت: «مفيش مجال حد يبقى متضايق أو حاسس إن فلان أحسن منه شوية، في عدل رهيب في الورق، وأعد الناس بمسلسل مختلف تمامًا».

وذكرت أنها تنتهي من تصوير مشاهدها خلال 3 أيام، قائلة إن المسلسل ينتهي تصويره بالكامل في غضون 12 يومًا.

وأوضحت أن المخرج محمد سامي لا يحب استكمال تصوير العمل في رمضان، حتى يستغرق وقته في عملية المونتاج والمكساج، معربة عن سعادتها بالتعاون مع «سامي».

واستطردت: «من المخرجين اللي بيحبوا الممثل بشكل غير طبيعي، ويفضل قاعد للممثل على الحرف، مينفعش أصور مشهد غير لما يقرأه، شغلته الأولى والأخيرة الممثل، وإحنا محظوظين به».

ولفتت إلى أن «ثريا» شخصيتها بالمسلسل، سيدة طيبة جدًا ومن بيئة بسيطة، مضيفة أن المسلسل يكشف سبب موافقتها على الزواج من «جعفر»، والذي يلعب دوره الفنان محمد رمضان.

مسلسل «العمدة» من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، بطولة محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومي كساب، وأحمد داش، وهيدي كريم، وفريدة سيف النصر، وطارق النهري، وطارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.