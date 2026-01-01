الداخلية السورية: إفشال مخطط إرهابي خطير لداعش خلال احتفالات رأس السنة

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الخميس إفشال مخطط إرهابي خطير لداعش أراد استهداف حياة المدنيين الآمنين خلال احتفالات رأس السنة.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم ، إنه "ضمن الجهود المتواصلة في مكافحة الإرهاب، ونتيجة المتابعة الدقيقة لتحركات خلايا تنظيم داعش الإرهابي، وبناءً على التعاون المعلوماتي مع الجهات الشريكة في مكافحة الإرهاب، توافرت معلومات حول نية التنظيم تنفيذ عمليات انتحارية وهجمات تستهدف احتفالات رأس السنة في عدد من المحافظات، ولا سيما مدينة حلب، من خلال استهداف الكنائس وأماكن التجمعات المدنية".

وأضافت أنها "في إطار الاستجابة الاستباقية، اتخذت إجراءات أمنية مشددة، شملت تعزيز الحماية حول الكنائس، ونشر دوريات ثابتة ومتحركة، وإقامة حواجز تفتيش في مختلف مناطق المدينة".

ولفتت إلى أنه "خلال قيام إحدى نقاط التفتيش في منطقة باب الفرج بمدينة حلب بمهامها، اشتبه أحد العناصر بشخص تبيّن لاحقًا أنه ينتمي لتنظيم داعش، وأثناء محاولته التحقق من وضعه، أقدم العنصر الإرهابي على إطلاق النار، ما أدى إلى استشهاد أحد عناصر الشرطة، ثم فجّر نفسه، ما أسفر عن إصابة عنصرين أثناء محاولتهما التدخل لاعتقاله".

واوضحت أنها "إزاء هذا الحدث الأليم، تتقدّم بأحرّ مشاعر التعزية لذوي الشهيد البطل، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين"، مشدةة على أن "هذه الروح البطولية التي تحلّى بها عناصرنا كانت عاملًا حاسمًا في إفشال مخطط إرهابي خطير أراد استهداف حياة المدنيين الآمنين خلال احتفالات رأس السنة".