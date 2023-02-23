حملات متزامنة لغلق سناتر الدروس الخصوصية في 3 أحياء بالإسكندرية

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شنت 3 أحياء بالإسكندرية "العجمي والمنتزه وغرب"، اليوم الخميس، حملات متزامنة على سناتر الدروس الخصوصية غير المرخصة.

وشن حي العجمي، برئاسة هدى أبو كليلة، حملة أسفرت عن غلق وتشميع سنترين تعليميين بشارع البيطاش الرئيسي، والتحفظ على العديد من الأدوات المستخدمة داخل السنتر، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونفذ حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول، حملة أخرى أسفرت عن غلق وتشميع ٥ مراكز للدروس الخصوصية بمنطقة السيوف، و١٦ بالملك الفلكي، و٢٤ بالفضالي.

وبدورها، شنت المهندسة سحر شعبان رئيسة حي غرب، حملة على المراكز التعليمية بمنطقة الورديان، أسفرت عن غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية، ومرت على عدد من السناتر المغلقة مسبقا بمنطقة مينا البصل، وتم التأكد من الالتزام بالغلق والتشميع.

وتأتي الحملات في إطار حرص المحافظة، على مداهمة وغلق جميع الكيانات في المرخصة.