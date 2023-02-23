رئيس وزراء بريطانيا يقترح تعديل اتفاق بريكست مع الاتحاد الأوروبي

اقترح رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، التوصل لاتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي بشأن ترتيبات ما بعد انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) فيما يتعلق بأيرلندا الشمالية، على أن يتم إجراء تعديلات قانونية على المعاهدة السارية، وهو ما عارضه التكتل في وقت سابق، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وشكا جيفري دونالدسون، زعيم الحزب الديمقراطي الوحدوي، أمام مجلس العموم اليوم من أن "قوانين الاتحاد الأوروبي يتم فرضها في أيرلندا الشمالية دون تدقيق ديمقراطي أو موافقة" بموجب الاتفاق الحالي "غير المقبول"، المعروف باسم بروتوكول أيرلندا الشمالية.

وطلب دونالدسون من رئيس الوزراء ضمانات "أنه سيواجه هذه القضايا الدستورية الجوهرية، وأن يفعل ذلك، لا بمجرد إدخال تعديلات بسيطة على البروتوكولـ بل بإعادة صياغة المعاهدة الملزمة قانونيا".

وقال سوناك إنه سمع دونالدسون "بوضوح"، في إشارة على أنه يسعى لإجراء تعديلات قانونية في بروتوكول أيرلندا الشمالية، وأضاف "يمكنني أن أؤكد له أنني أوافق" وأن هذا "جزء أساسي من المفاوضات".