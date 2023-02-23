منصور بن زايد يستقبل نائب رئيس المجلس السيادي في السودان

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أكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة بدولة الإمارات دعم بلاده للاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه مؤخراً بين الأطراف السودانية لمعالجة الأزمة السياسية الراهنة وانجاح الفترة الانتقالية، والذي يؤسس لخطوات تضمن بناء حكومة بقيادة مدنية وتحقيق كل ما من شأنه "استقرار ونماء وازدهار" السودان.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس السيادي في جمهورية السودان.

وذكرت وكالة أنباء الأمارات "وام"، انه تم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية وفرص تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات بما يخدم أهداف التنمية وتطلعات البلدين.

من جانبه أعرب الفريق أول محمد حمدان دقلو عن شكره وتقديره لمواقف دولة الإمارات الثابته والتاريخية ومبادراتها الداعمة لإستقرار السودان.