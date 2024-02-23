صحة مطروح تطلق قافلة طبية مجانية بقرية جلالة يومي السبت والأحد المقبلين

تنظم مديرية الصحة بمطروح، قافلة طبية مجانية بقرية جلالة التابعة لإدارة الضبعة الصحية شرق مطروح، يومي السبت والأحد المقبلين، وذلك في إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتتضمن أعمال القافلة الطبية، الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية المختلفة.



وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن القافلة الطبية المجانية تضم العديد من التخصصات، منها: الأطفال، الباطنة، الجراحة، الأسنان، وأمراض النساء والتوليد، بالإضافة إلى التثقيف الصحى، وتقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، وعمل ندوات التوعية الصحية، واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.



وأكد أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة المصرية في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في كل قرى ومراكز المدن الثمانية بمحافظة مطروح وتوفير العلاج اللازم للمرضى وكافة متطلباتهم الصحية، لافتا إلى العمل على دعم وخدمة المواطنين في شتى المجالات والمجال الصحى على وجه الخصوص من أجل راحتهم وشعورهم بالرضا التام.