واشنطن: المفاوضات من أجل صفقة بشأن الرهائن في غزة بناءة

قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي يوم الخميس إن هناك دلائل متزايدة على حدوث تقدم في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن.

وتابع كيربي في واشنطن:"المناقشات مستمرة، وهي فعالة، ونعتقد أنها كانت بناءة".

وأضاف أن بريت ماكجورك منسق الرئيس الأمريكي جو بايدن للشرق الأوسط توجه إلى إسرائيل حيث التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، بالإضافة إلى أعضاء آخرين في حكومة الحرب الإسرائيلية، بعد أن سافر سابقا إلى القاهرة للقاء نظرائه هناك.

وذكر موقع يديعوت أحرونوت الإخباري الإسرائيلي أن جالانت قال خلال الاجتماع يوم الخميس إن إسرائيل ستوسع السلطة الممنوحة لمفاوضيها في محادثات الرهائن.

وقال كيربي: "المؤشرات الأولية التي نحصل عليها من بريت تشير إلى أن هذه المناقشات تسير على ما يرام، إنها بناءة. ومن الواضح أنه يركز بشدة على محاولة معرفة ما إذا كان من الممكن ترسيخ اتفاق الرهائن من أجل هدنة ممتدة لإعادة كل هؤلاء الرهائن إلى ديارهم ووضع حد للعنف حتى نتمكن من إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية".

وذكرت تقارير إعلامية غير مؤكدة أن مفاوضين من مصر والولايات المتحدة وقطر يريدون الاجتماع في باريس يوم الجمعة لإجراء مزيد من المحادثات.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الخميس نقلا عن مصادر مطلعة أن إسرائيل وافقت أيضا على إرسال وفد إلى باريس.

وتابعت الصحيفة الأمريكية أنه كما حدث في اجتماع سابق في باريس أواخر يناير الماضي، من المتوقع أن يسافر رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل ومدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز إلى باريس.

ومن المتوقع أيضا أن يحضر رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد، ديفيد برنياع، حسبما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ولم يؤكد كيربي التقارير بشأن انعاقاد اجتماع في العاصمة الفرنسية.