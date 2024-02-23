16 مرشحا يتنافسون على 7 مقاعد في انتخابات نقابة المهندسين بالإسماعيلية

بدأت انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية التى تجرى على 7 مقاعد يتنافس عليها 16 مرشحا، وتجرى لنصف الأعضاء الذين مر على انتخابهم 4 سنوات طبقا لقانون النقابة .

ورصدت "الشروق" توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى ٤ لجان تمثل شعب النقابة، كهرباء، مدنى، ميكانيكا، عمارة والشعب الصغيرة التى تضم بترول وتعدين وكيمياء نووية وغزل ونسيج، بإشراف المستشار محمد مصطفى، رئيس اللجنة العامة للانتخابات ونائبه المستشار أشرف سعد و٤ مستشارين للإشراف على اللجان الانتخابية.

وانعقدت الجمعية العمومية للنقابة فى الثالثة عصرا للمرة الثانية لعدم اكتمال النصاب القانونى فى المرة الأولى، لمناقشة اعتماد الميزانية عن السنة المالية المنتهية وإقرار موازنة السنة المالية الجديدة ومناقشة تقارير أمين النقابة وأمين الصندوق ومراقب الحسابات حول الأعمال التى جرى تنفيذها خلال العام الماضى ومناقشة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

وأكد المهندس محمد أبو العلا، أمين نقابة المهندسين بالإسماعيلية والمشرف على الإنتخابات، غلق باب التصويت فى السابعة مساء وبدء أعمال فرز الأصوات والإعلان عن النتيجة.

وأشار أبو العلا، لـ "الشروق"، إلى إجراء انتخابات الشعب فى النقابة العامة بالتزامن مع انتخابات النقابة الفرعية، ويخوضها ٣ مرشحين بانتخابات الإسماعيلية منهم ٢ على شعبتى المدنى ومرشح على شعبة الكهرباء وفى حالة الفوز فى انتخابات النقابة العامة والفرعية، يختار المهندس منصب واحد فقط فى إحدى النقابتين ويصعد المرشح الذى يليه فى عدد الأصوات.

وأوضح أمين النقابة وجود ٥ أعضاء من مجلس النقابة الحالى يخوضون إلانتخابات الفرعية فى شعب مختلفة.

يتنافس فى الانتخابات 16 مرشحا منهم 8 مرشحين على 3 مقاعد لشعبة الهندسة المدنية، "وليد فؤاد، شريف سمير، محمد حربي، محمد عبد الرحمن، عادل موريس، أحمد إسماعيل ، محمد عبد المنعم حنفي ومحمد السيد ابراهيم" و5 مرشحين على مقعدي شعبة الكهرباء "محمد بيومي، شريف مجدي، أمنية رضوان، علي حسن علي وهيثم العزبي، ومرشحين على مقعد الشعب الصغيرة "سارة عصمت ومحمد كامل خليفة، بينما حسم مقعد شعبة الهندسة الميكانيكية بالتزكية للمرشح تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية بجامعة قناة السويس.