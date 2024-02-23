أونروا: مليون طفل يواجهون صدمات يومية في غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الجمعة أن مليون طفل يواجهون صدمات يومية في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية.



وقالت أونروا في بيان مقتضب تلقت (د ب أ) نسخة منه إنه مع وصول كميات ضئيلة من المساعدات يتناقص إمداد الغذاء وتلوح المجاعة في الأفق.



وأضاف البيان أن طفلا من كل 6 أطفال في شمال القطاع يعانون من سوء التغذية الحاد.



وأشار البيان إلى أن الأطفال يعانون إلى جانب النساء الحوامل والمرضعات، الثمن الأعلى.



ويتهدد 400 ألف شخص بالموت جوعا في شمال القطاع بحسب مؤسسات فلسطينية تنشط في غزة.



وتعيش المحافظات الشمالية للقطاع الساحلي أوضاعا "كارثية" جراء نفاد الطعام وفرض إسرائيل حصارًا عليهم منذ الحرب على غزة في السابع منذ 7 أكتوبر الماضي.



ونفذت "أونروا" آخر عملية توزيع للمواد الغذائية في شمال وادي غزة في 23 يناير الماضي بحسب ما أفاد المفرض العام للوكالة فيليب لازاريني قبل أيام.



وأشار لازاريني في بيان إلى أن السلطات الإسرائيلية رفضت نصف طلبات إرسال المساعدات التي قدمت للشمال منذ بداية العام.



وفي 25 يناير الماضي، استشهد 20 شخصا وأصيب نحو 150 آخرين في إطلاق نار للجيش الإسرائيلي نحو تجمع لفلسطينيين كانوا ينتظرون تسلم مساعدات بالقرب من دوار الكويت شرق حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، وفق وزارة الصحة في القطاع.