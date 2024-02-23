حارس روما يتحدث عن دوريه في التأهل لدور الـ16 بالدوري الأوروبي

تحدث البلجيكي ميل سفيلار، حارس مرمى فريق روما الإيطالي، عن مشاعره بعدما تصدى لركلتي ترجيح أمام فريق فينورد روتردام الهولندي، قاد بهما فريقه إلى دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وأشار سفيلار في تصريحات أدلى بها عقب اللقاء، الذي أقيم على الملعب الأولمبي في العاصمة روما، إلى أنه يعمل ويجتهد طوال حياته من أجل مثل هذه اللحظات.

وأكمل فريق روما الإيطالي عقد المتأهلين لدور الـ16 في بطولة الدوري الأوروبي، عقب فوزه 4 / 2 بركلات الترجيح على ضيفه فينورد، في إياب الدور المؤهل لدور الـ16 للمسابقة القارية، في وقت متأخر مساء أمس الخميس.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين 1 / 1، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي في مدينة روتردام الهولندية، ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لفريق العاصمة الإيطالية.

وصرح سفيلار للموقع الإلكتروني الرسمي لروما، اليوم الجمعة: "إنه أمر لا يصدق، ليس لدي كلمات أعبر بها عن نفسي. عملت طوال حياتي من أجل هذه اللحظات، في هذا الملعب. في كل مرة أحضر إلى هنا، يبدو الأمر أكثر تميزا. إنه أمر مذهل".

وأضاف سفيلار: "دائما ما اتحلى بالهدوء في تلك المواقف. لا اشعر بالضغط الذي يقع على اللاعبين، لقد تصديت لركلتين، وكان بإمكاني إنقاذ 3 ركلات أخرى. لكننا فزنا وهذا هو الأهم".

وصار روما، الذي بلغ نهائي النسخة الماضية للبطولة، آخر المتأهلين لدور الـ16 في البطولة، ومن المقرر أن تجرى قرعة هذا الدور في وقت لاحق اليوم بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مدينة نيون السويسرية.