صحة الإسماعيلية تختتم الجلسات التعريفية بالمفاهيم الأساسية للحوكمة

اختتمت مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، سلسلة الجلسات التعريفية بالمفاهيم الأساسية للحكومة للعاملين بديوان مديرية الصحة بالإسماعيلية، تزامًنا مع إعلان الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بالأسبوع الثالث من فبراير أسبوعًا للحكومة بوزارة الصحة والسكان.

أشار الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن ذلك يأتى وفقا لرؤية وزارة الصحة والسكان بتعزيز ثقافة الحوكمة بين العاملين، واتساقًا مع رؤية مصر 2030، وجهود الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة والسكان في تعزيز الحوكمة بالجهاز الإداري للدولة، وتعزيز دور التقسيم التنظيمي والمراجعة الداخلية والحوكمة التي تعتبر أداة أساسية في المؤسسات الحكومية لترسيخ ثقافة وآليات الحوكمة بين العاملين.

ومن جانبها ألقت الدكتورة ريم مصطفى مساعد مدير المديرية خلال أسبوع الحوكمة جلسات تعريفية تحت عنوان "المفاهيم الأساسية للحوكمة والإطار الإستراتيجي والتنظيمى" لها، وتناولت مجهودات الدولة في تطبيق الحوكمة بشكل عام.

واستعرضت أبرز النجاحات التي حققتها الحكومة المصرية في تطبيقات الحوكمة على الخدمات المختلفة، مشيرة إلى دور التكنولوجيا في تطبيق الحوكمة وأهميتها وعلاقة التحول الرقمي بالميكنة، انتقالا إلى حوكمة الخدمات والأنشطة والتعريف بأبرز التجارب الدولية في تطبيق الحوكمة.

وقالت إن الجلسات التعريفية للعاملين،تهدف إلى نشرِ ثقافة الحوكمة ومساعدةِ العاملين على إدراكِ أهميتِها في التّنظيمِ والإدارةِ وتسييرِ الأعمال بالشّكل الأمثل، وذلك من أجل اتخاذِ القراراتِ السّليمة التي تمكّنُ من تحقيق تنميةٍ شاملةٍ ومستدامة للوزارة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة رشا فرحان مدير المكتب الفنى ومسئول الحوكمة بالمديرية تبني وزارة الصحة والسكان خطة طويلة الأمد لتعزيز وترسيخ ثقافة الحوكمة بين العاملين بوزارة الصحة والسكان وأن هذه الجلسات تأتي كمرحلة أولى، وسيتبعها مراحل متقدمة من التدريب والتأهيل للعاملين بالقطاعات المختلفة في الوزارة على تطبيق الحوكمة في مجالاتهم المختلفة.