أمطار غزيرة بالوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الجمعة، سقوط أمطار شديدة على مناطق متفرقة خاصة بمركزي الخارجة والداخلة، بالإضافة إلى ظهور سحب كثيفة تنذر بكثافة الأمطار، ورفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الوادي الجديد، درجة الإستعداد القصوى من خلال لجنة الأزمات والكوارث لمواجهة تقلبات الطقس ومواجهة الأمطار تحسبًا لإستمرار الأمطار بشكل كثيف.



وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، انه على المواطنين توخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة على الطرق السريعة وخاصة المسافرين إلى المحافظات الأخرى، وذلك تزامنًا مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.



وأشار، إلى المتابعة من جانب الوحدات المحلية لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة بسبب سوء الطقس واستمرار المتابعة من جانب غرفة عمليات المحافظة وتلقي بلاغات وشكاوي المواطنين.