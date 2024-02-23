وفد إسرائيلي يتجه إلى باريس لاستكمال مفاوضات تبادل الأسرى مع حماس

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، إن وفداً يضم دافيد بارنياع مدير المخابرات (الموساد)، ورونين بار رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) توجه إلى فرنسا، لإجراء محادثات رفيعة المستوى حول تبادل المحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول إسرائيلي قوله للقناة 12 التلفزيونية، إن هناك "ما يدعو للتفاؤل" قبل المحادثات المقرر عقدها في باريس اليوم، لكنه أضاف أن المفاوضات ستكون "صعبة".

وتستضيف العاصمة الفرنسية، اجتماعات تشارك فيها أيضاً وفود من مصر وقطر والولايات المتحدة لبحث الجهود المبذولة للتوصل لاتفاق بخصوص تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس، وفقاً لقناة الشرق السعودية.