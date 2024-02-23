مقتل 4 عناصر إسعاف في غارة إسرائيلية على مركزهم جنوب لبنان

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قتل أربعة أشخاص جراء غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا على مركز للدفاع المدني للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة بليدا جنوب لبنان.

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، "إن القتلى هم أربعة عناصر من الدفاع المدني".

وأضاف: "تتعرض المناطق اللبنانية المتاخمة لمزارع شبعا اللبنانية المحتلة لقصف مدفعي عنيف من المواقع الإسرائيلية داخل مزارع شبعا".

وأعلن حزب الله في بيان، بأنه ردا على ‏الاعتداء على مركز الدفاع المدني في ‏بليدا قام بقصف ‏ثكنة معاليه جولان الإسرائيلية بصلية صاروخية.