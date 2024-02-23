دينا فاروق تنعى المخرجة سميحة الغنيمي: لم يسأل عنها أحد وكانت تعاني بمفردها

نعت المذيعة دينا فاروق مخلوف، المخرجة سميحة الغنيمي التي تعتبر إحدى رائدت السينما التسجيلية في مصر.

وكتبت عبر حسابها بموقع فيسبوك: "خبر حزين فى وسط كل الأخبار الحزينة فى سياق الحزن العام، ماتت سميحة الغنيمى مصرية تفتخروا بيها، رائدة فى مجال الفيلم التسجيلى الوثائقى، من أهم مخرجات التليفزيون المصري، قدمت عام 1970 أول أفلامها "عمال التراحيل" وكان جميع من ظهروا في ذلك الفيلم أشخاص واقعية من عمال الشرقية، ثم استمرت مسيرتها الحافلة بالتوثيق لمصر من خلال الأفلام التسجيلية التى حصدت بها جوائز مستحقة، من أروعها وأشهرها حارة نجيب محفوظ وقصر عابدين، متاحف الأسرة العلوية، قصر القبة، قصر الطاهرة، قصر المنتزه، رنين الماضي، القاهرة رؤية ذاتية، قناة السويس، وعاشق الروح عن عبدالوهاب".

وتابعت: "كان حبا، سيمفونية حب، فعلا حياتها وأعمالها كانت سيمفونية حب لمصر، اللى ما حد سأل عليها، عيانة لوحدها سنين، والنهاردة مفيش خبر عن موتها، غير إنها كانت شخصية رقيقة راقية كان والدها أصغر مصرى يمنح البكوية فى عهد مصر الملكية، وكانت بسيطة حبوبة ومبتسمة وتساعد كل الناس، ربنا يشكر لك ويرد لك تعب المحبة يا أستاذة سميحة، سلام لروحك العظيمة، نلقاك فى عالم أجمل وأرقى وأكثر وفاء للعطاء المخلص".