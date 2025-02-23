هيئة إدارة الكوارث الباكستانية ترسل شحنة جديدة من مواد الإغاثة إلى غزة

أرسلت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الباكستانية، شحنة الإغاثة الإنسانية الـ14 والتي تتكون من 100 طن من مواد الإغاثة الأساسية، إلى فلسطين، مؤكدة دعم باكستان الثابت لأهالي غزة.

وتتضمن الشحنة، التي تم تنسيقها بالشراكة مع مؤسسة الخدمات، حوالي 100 طن من إمدادات الإغاثة الحيوية مثل الخيام المستديرة، والخيام الشتوية، وأغطية القماش المشمع "التربولين"، والمعدات الطبية، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشتيد برس الباكستانية اليوم الأحد.

وجرى شحن المساعدات عبر رحلة مستأجرة أقلعت من مطار جناح الدولي في كراتشي إلى مطار العريش الدولي في مصر، حيث سيتم نقلها بعد ذلك إلى غزة.

وجاءت هذه المبادرة بتوجيهات من رئيس الوزراء الباكستاني، ما يعكس التزام الحكومة الباكستانية بتقديم المساعدات الإنسانية والتضامن مع أهالي غزة في وقت حاجتهم.