الجيش السوداني يعلن السيطرة على مدينتي الأبيض والقطينة

أعلن الجيش السوادني، اليوم ، "فك الحصار عن مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، بعد التقاء قواته القادمة من مدينة الرهد بالفرقة الخامسة مشاة بالمدينة".

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني، نبيل عبد الله، في بيان على منصة اكس إن "القوات المسلحة بولاية النيل الأبيض تمكنت من تطهير مدينة القطينة وتدمير ميليشيا الدعم السريع".

وتبعد القطينة، عن حدود ولاية الخرطوم الجنوبية نحو 50 كيلومترا، وهي ذات موقع إستراتيجي على الطريق الذي يربط الخرطوم بجنوب وغرب البلاد.

في الاسابيع الاخيرة الماضية اشتدت وتيرة المعارك في الأسابيع الأخيرة مع تقدّم الجيش في العاصمة الخرطوم في مواجهة قوات الدعم السريع.

وتمكن الجيش السوداني من كسر حصار كانت قوات الدعم السريع تفرضه على مقر قيادته العامة في العاصمة. كما أعلن الجيش استعادة مقر سلاح الإشارة وطرد قوات الدعم السريع من مصفاة الجيلي النفطية في الخرطوم بحري. كما استعاد الجيش السيطرة على ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة.



