محافظ المنيا يؤكد حرصه على تطوير الثروة الداجنة لزيادة الإنتاجية وتحقيقا للأمن الغذائي

واصل اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، تفقد عددا من المشاريع الإنتاجية التابعة للمحافظة، صباح اليوم.

وتابع سير العمل بمشروع دواجن شوشة بمركز سمالوط؛ للوقوف على سير عمل تلك المشروعات وسبل دعمها، وزيادة إنتاجيتها لتغطية احتياجات المواطنين وسد الطلب المحلي.

وخلال جولته، تفقد المحافظ، مشروع دواجن شوشة "بياض ب" عقب الانتهاء من تطوير 3 عنابر، وجار تطوير عنبر آخر، حيث يضم العنبر عقب تطويره 10 آلاف من الدواجن، ويصل إنتاجه إلى 90% يوميا.

وأوضح أن الهدف من الجولات الميدانية للمشروعات الإنتاجية هو الوقوف على أسلوب العمل المتبع، وسبل تطويره بشكل يحقق فائدة للمحافظة والعاملين بالمشروع، وفحص ودراسة كل المشكلات التي تواجه المشاريع وسبل حلها والوقوف على ما حققته من أرباح أو ما يقع بها من خسائر.

وأضاف المحافظ، أن أعمال التطوير ستساهم في تعزيز الإنتاج الداجني بالمحافظة، وزيادة فرص العمل في ضوء توجيهات القيادة السياسية والدفع بعجلة الاستثمار وتشغيل الأيدي العاملة وتحقيق الأمن الغذائي.

ومن جانبه، أشار مدير المشروع، إلى أن مشروع دواجن شوشة يعمل منذ عام 1979، وأن أعمال التطوير تمت تنفيذا لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا الذي وجه بالبدء في تطوير العنابر، في خطة للوصول بأعمال التطوير إلى 10 عنابر خلال الفترة القادمة.

وكشف عن الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة، حيث يتم التجميع داخل العنابر، فيما يتم التوزيع والتحميل خارج العنابر منعا للأمراض، بمتوسط إنتاج يصل إلى 33 أسبوعا.

وأوضح رئيس المركز، أن التوزيع يجري داخل جميع المراكز بحد أقصى 150 جنيها لكرتونة البيض للمستهلك، عقب توجيهات المحافظ بالبدء في توزيع بيض المائدة على جميع المراكز؛ تخفيفًا عن كاهل المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار غير المبرر واستغلال بعض التجار.

وأكد المحافظ، تواجد السلع الاستراتيجية بوفرة وخاصة في شهر رمضان المبارك، وعلى رأسه بيض المائدة.

وناشد جميع السلاسل التجارية في المنيا، التعامل مع منتجات مشروع دواجن المحافظة، والحصول على بيض المائدة بسعر التكلفة بما يحقق مكاسب لهم ووصوله بسعر مناسب للمواطن.