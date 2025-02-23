محافظ الإسماعيلية يشهد تسليم كوبونات مواد غذائية من البنك الزراعي المصري لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا

استقبل اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، نصر مهدي شومان، رئيس قطاع القناة وسيناء بالبنك الزراعي المصري، لبحث أوجه التعاون بين المحافظة والبنك، للمساهمة في تعزيز جهود التنمية بالمحافظة في كافة المجالات، ضمن مبادرة البنك الزراعي المصري لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

وأشاد جلال بالمبادرة التي أطلقها البنك الزراعي المصري بالتزامن مع حلول شهر رمضان، والتي من شأنها تحقيق التكافل والرعاية الاجتماعية لعدد كبير من الأسر على مستوى الجمهورية، معربًا عن سعادته بالتعاون الدائم والمستمر مع البنك الزراعي لتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، لتوفير حياة كريمة لهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وسلم رئيس قطاع القناة وسيناء بالبنك الزراعي المصري كوبونات مالية بقيمة ٣٥٠ ألف جنيه إلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا من أبناء المحافظة، طبقًا لكشوف "تكافل وكرامة" والمعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي على مستوى الإدارات الاجتماعية بمراكز ومدن المحافظة، لصرف سلع غذائية من الجمعيات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.