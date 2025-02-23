إغلاق معبر تورخام الحدودي بين أفغانستان وباكستان بسبب نزاع بين البلدين

ذكر مسئولون باكستانيون، أنه تم إغلاق معبر تورخام الحدودي بين باكستان وأفغانستان؛ بسبب خلاف حول إنشاء نقطة تفتيش.

وأغلق المعبر، أمام المسافرين وحركة المرور، في أعقاب اشتباك لفظي بين قوات أمن الحدود من البلدين، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأحد.

وقال مسئول باكستاني، عند الحدود للصحفيين، شريطة عدم الكشف عن هويته: "تبني طالبان الأفغانية نقطة تفتيش جديدة بالقرب من المعبر الحدودي".

وأضاف أن الحدود مازالت مغلقة.

يشار إلى أن باكستان طلبت مرارا من السلطات الأفغانية اتخاذ إجراء ضد المتشددين المتمركزين في أفغانستان والموالين لحركة طالبان الباكستانية المحظورة، ومنعهم من شن هجمات، لكن طالبان تغض الطرف عن ذلك.

وكان الجيش الباكستاني، قد نفذ في ديسمبر غارات جوية، هي الثانية من نوعها عبر الحدود من قبل إسلام آباد منذ مارس 2024، في منطقة بارمال بولاية باكتيكا شرق أفغانستان.