الداخلية تداهم بؤرتين إجراميتين ومصرع 4 تجار مخدرات في الجيزة والدقهلية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في إحباط محاولات بؤرتين إجراميتين جلب مواد مخدرة وأسلحة نارية غير المرخصة، ولقي 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم وضبط آخر عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالجيزة والدقهلية.

وردت معلومات أكدتها تحريات إدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن (الجيزة، الدقهلية) بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام بؤرتين إجراميتين تضمان جلب 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مواد مخدرة وأسلحة نارية وذخائر غير مرخصة للاتجار بها.



تم استهدافهم وفقاً لإجراءات مقننة بمشاركة قطاع الأمن المركزى، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مطلوب ضبطهم لسابقة اتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات ما بين "قتل، سلاح نارى، سرقة بالإكراه، شروع فى قتل، مخدرات"، وضُبط الأخير وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، بانجو"، 5 بنادق آلية، طلقات نارية مختلفة الأعيرة).

يأتي ذلك استمراراً لتوجيه وزارة الداخلية الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية القائمة على جلب المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.