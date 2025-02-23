البابا فرنسيس لايزال في حالة حرجة نتيجة فشل كلوي مبكر لكنه في حالة وعى كامل

قال الفاتيكان إن البابا فرنسيس لا يزال في حالة حرجة، اليوم الأحد، فيما أظهرت فحوص الدم إصابته بفشل كلوي مبكر لكنه متيقظا وواعيا و"حالته مستقرة"، وشارك في قداس، في وقت يكافح فيه الحبر الأعظم البالغ من العمر 88 عاما التهاب رئوي وعدوى رئوية معقدة.

وذكر الفاتيكان، في تحديث صدر فى وقت متأخر، أن البابا فرنسيس لم يعان من أي أزمات تنفسية أخرى منذ ليلة أمس السبت لكنه لا يزال يتلقى تدفقات عالية من الأكسجين الإضافي.

وأظهرت بعض فحوصات الدم "فشلا كلويا مبكرا وخفيفا"، لكن الأطباء قالوا إن الأمر تحت السيطرة. وكان انخفاض عدد الصفائح الدموية، الضرورية للتخثر، الذي تم اكتشافه لأول مرة أمس السبت، مستقرا.

وخلص الأطباء إلى أنه "نظرا لتعقيد الحالة الصحية العامة للبابا، والانتظار الضروري لمعرفة تأثير العلاجات الدوائية، فإن التوقعات تبقى حذرة."