رئيس حزب الشعب الأوروبي: أوروبا تنتظر الاستقرار من ألمانيا

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دعا مانفريد فيبر، الرئيس الألماني لحزب الشعب الأوروبي إلى تشكيل سريع للحكومة بعد الانتخابات البرلمانية الألمانية التي أجريت اليوم الأحد.

وقال إن فريدريش ميرتس حليف حزبه شخصية مناسبة تماما للمسرح الدولي.

وذكر المشرع الأوروبي للإذاعة البافارية "بايريشر روندفونك" أن "فريدريش ميرتس يعرف أيضا أن أوروبا لا تقودها برلين التي تتخذ القرارات ولكن من خلال الدعوة للحوار".

وتابع فيبر "كل أوروبا تنتظر الاستقرار من ألمانيا". وشدد على أهمية عودة برلين سريعا إلى العمل مرة أخرى، بعد انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا بشكل مفاجئ في أوائل نوفمبر.

وشدد فيبر على أن "الجمود الذي يستمر لعدة أشهر، حيث ينهمك الجميع في تفاصيل تشكيل الائتلاف ومفاوضات الائتلاف، يضر بالمصالح الأوروبية ويضر بالمصالح الألمانية".